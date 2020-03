Besiktas, il West Ham mette nel mirino Karius: pronti 4,5 milioni di sterline

Ritorno in Premier per Loris Karius. Il portiere, ormai famoso per la doppia "papera" nella finale di Champions League contro il Real nel 2018, potrebbe lasciare il Besiktas. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Mail, l'estremo difensore piacerebbe al West Ham che sarebbe pronto a pagare la cifra di 4 milioni e mezzo di sterline per arrivare al giocatore.