Besiktas, Kalinic nel mirino. L'attaccante punta a svincolarsi dall'Atletico Madrid

Nikola Kalinic è in cima ai desideri del Besiktas. Come riporta As, l'Atletico Madrid non è disposto a cedere nuovamente l'attaccante in prestito, ma il Besiktas non ha molto budget da investire in un solo acquisto. Il croato avrebbe quindi chiesto al club spagnolo di liberarlo e adesso gli agenti sono al lavoro per trovare un accordo. I turchi fanno sapere di non essere interessati a Carlos Bacca, altro ex giocatore del Milan.