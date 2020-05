Betis, allarme Canales: ha la polmonite, ma dal club fanno sapere che non è COVID-19

Allarme in casa Betis dopo che Sergio Canales non si è presentato alla ripresa degli allenamenti in gruppo di questa mattina. Come fa sapere però il club di Siviglia attraverso le colonne di Estadio Deportivo, il centrocampista il classe '91 sarebbe stato colpito da una "polmonite batterica comune" che non avrebbe quindi niente a che fare col Coronavirus, al quale è invece risultato positivo il portiere biancoverde Joel Robles (ancora isolato nel proprio domicilio). Canales, al momento, è atteso così già in settimana al centro sportivo.