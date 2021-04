Betis-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Simeone punta su Joao Felix per il controsorpasso

vedi letture

Dopo la vittoria nel Clasico di ieri contro il Barcellona, il Real Madrid ha raggiunto in vetta alla Liga l'Atletico Madrid, che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Betis Siviglia, in Andalusia, per riprendersi la vetta. Di seguito le scelte dei due tecnici:

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Emerson, Bartra, Alex Moreno, Mandi; Canales, Rodriguez; Tello, Fekir, Aitor; Joaquin.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Savic, Gimenez; Trippier, Koke, Saul, Herrera, Carrasco; Correa, Joao Felix.