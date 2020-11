Betis, la rabbia di Pellegrini: "Chi dirige la gara, l'arbitro o il VAR?"

vedi letture

Intervenuto nel post-partita di Barcellona-Betis 5-2, il tecnico dei biancoverdi Manuel Pellegrini ha così commentato la rovinosa sconfitta contro il Barcellona.

Sulla partita e sull'utilizzo del VAR:



"Non so se sia l'arbitro o il VAR a dirigere effettivamente la gara. Parliamo di una tecnologia che migliora e risolve tante ingiustizie, ma non si può avere due arbitri perché altrimenti ci si ferma 25 volte per andare al VAR. Quando l'arbitro è ben piazzato e non decide, si fa ciò che dice l'arbitro. Comunque noi siamo sulla strada giusta, lo abbiamo dimostrato anche con Atletico e Real, abbiamo fatto la nostra partita. Con l'uomo in meno e dopo il rigore non puoi rimontare il Barcellona, ma noi abbiamo continuato ad avanzare andando anche in gol. Sono convinto che siamo sulla strada giusta".