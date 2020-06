Betis, Rubi in bilico. La società lo conferma, ma l'Athletic può essere decisivo

Il Betis non naviga in acque tranquille e la panchina di mister Rubi traballa pericolosamente. Il responsabile dell'area sportiva del club andaluso, Alexis Trujillo, ha dichiarato a tal proposito. "Abbiamo parlato fino a tarda notte e siamo abbastanza dispiaciuti. L'andamento della squadra non è quello che ci aspettavamo. Pertanto abbiamo preso delle decisioni: di solito si usa esonerare il tecnico, ma è evidente che la squadra ha mostrato contro il Granada un atteggiamento diverso rispetto a quello visto nel derby. Se continueremo con questa positività, a Bilbao potremo ottenere un buon risultato. Quindi, lo staff tecnico è confermato per la partita contro l'Athletic. Valuteremo la situazione giorno dopo giorno e settimana dopo settimana, sperando di vedere miglioramenti. È evidente che alcune cose stiano andando male e che dobbiamo preoccuparci di chi ci sta dietro".