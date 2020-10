Bielefeld-Bayern, le formazioni ufficiali: Lewandowski dal 1', Douglas Costa parte dalla panchina

Il Bayern Monaco torna in campo dopo la sosta per sfidare l'Arminia Bielefeld. Hansi Flick non fa turnover in vista del match contro l'Atletico Madrid e manda in campo Lewandowski, supportato da Gnabry, Muller e Coman. Douglas Costa, almeno per il momento, partirà dalla panchina. Ecco le scelte dei due allenatori:

Arminia Bielefeld (4-3-3): Ortega; De Medina, Pieper, Van der Hoorn, Lucoqui; Kunze, Prietl, Hartel; Gebauer, Klos, Doan. Allenatore: Uwe Neuhaus

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, David Alaba, Hernandez; Tolisso, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick