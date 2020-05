Bielorussia, il BATE Borisov vince la coppa nazionale davanti a 5mila spettatori

Il BATE Borisov ha vinto la Coppa di Bielorussia superando in finale la Dinamo Brest per 1-0. Partita decisa ai tempi di supplementari da Zakhar Volkov. Si tratta del 4° successo nella competizione per i gialloblù. La partita, giocata a Minsk, si è disputata regolarmente col pubblico ad assiepare le tribune. Non troppi, per la verità (5mila su una capienza da 22mila) e molti di essi non hanno rispettato le disposizioni di sicurezza non indossando le mascherine.