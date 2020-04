Bielorussia, la Dinamo Brest lancia i biglietti virtuali. Allo stadio un cartonato dell'acquirente

La Bielorussia è uno dei pochi paesi al mondo in cui si continua a giocare come se nulla fosse nonostante la pandemia Coronavirus. Una decisione che negli ultimi tempi ha trovato l'opposizione di vari gruppi di tifosi che hanno deciso così di disertare lo stadio per evitare di venire contagiati o diffondere il virus. Per rimediare al calo di pubblico la Dinamo Brest, club di massima divisione, ha deciso di lanciare la possibilità di acquistare dei biglietti virtuali e avere sugli spalti un manichino con le proprie fattezze. L'esordio di questa iniziativa, il cui ricavato verrà utilizzato per combattere il Coronavirus, è avvenuto nella sfida di Coppa conto lo Shakhtar Soligorsk con quasi 50 spettatori virtuali provenienti da Russia, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Iran e altri paesi come testimonia un video pubblicato dal club bielorusso.