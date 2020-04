Bielorussia, rinviato l'inizio del campionato femminile. Va avanti, invece, la Premier maschile

Sarebbe dovuta iniziare quest'oggi, ma la federazione bielorussa ha comunicato nelle ultime ore che l'inizio della Premier League femminile è stato rinviato, senza indicare per il momento una nuova data.

La notizia ha fatto presto il giro d'Europa anche perché il campionato maschile, in questo momento, è l'unico che sta andando in scena nel Vecchio Continente. E da questo punto di vista, non c'è stato alcun passo indietro: la Premier bielorussa va avanti, nonostante il parere contrario della comunità scientifica internazionale.