Bielorussia, si gioca regolarmente. Gli ultras non ci stanno: "Restiamo tutti a casa"

Il campionato bielorusso è l'unico in Europa a disputarsi regolarmente e a porte aperte, nonostante non manchino i casi di contagio da coronavirus (a oggi se ne contano 163 complessivi con 2 morti). Per questo motivo, laddove la Federazione non interviene e il presidente Lukashenko suggerisce di bere vodka e continuare come nulla fosse, a prendere in mano la situazione sono gli ultras. Il primo gruppo a opporsi alla presenza negli stadi è quello del Neman Grodno, che ha inoltre esortato anche i gruppi di altre squadre a fare lo stesso: "Restiamo a casa, riduciamo i rischi associati alla diffusione del virus. Proteggiti e proteggi i tuoi cari" hanno dichiarato. A loro si sono uniti gli ultras dello Shakhtar Soligorsk.