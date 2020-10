Bielsa e Guardiola, un rapporto mai banale: otto anni dopo si ritroveranno da avversari

Si racconta che nel 2006 Pep Guardiola sia andato a trovare Marcelo Bielsa sui campi di Máximo Paz. "Se vuoi diventare allenatore, non puoi non andare a parlargli", gli aveva consigliato Gabriel Batistuta qualche mese prima a Roma. E il catalano volò in Argentina per confrontarsi con il Loco: 11 ore di conversazione, a un certo punto Guardiola dovette richiedere un altro blocchetto per gli appunti perché aveva esaurito il suo. Da allora, tra i due c'è grande rispetto e ammirazione. Domani si ritroveranno da rivali per la quarta volta in carriera, la prima in Premier League: il City è reduce dalla rovinosa caduta casalinga contro il Leicester, mentre il Leeds ha vinto due partite su tre (l'unica sconfitta all'esordio con il Liverpool). Il bilanco, per ora, sorride all'ex tecnico di Barcellona e Bayern, che ha avuto la meglio in due occasioni nelle sfide disputate in Liga contro l'Athletic Club guidato dall'argentino.

Il primo incrocio risale al 6 novembre 2011, in quella che fu l'ultima stagione di Guardiola laddove tutto è cominciato. A Bilbao finì 2-2 al termine di una partita spettacolare, "un inno al calcio" come la definì lo stesso Pep: Messi salvò il Barcellona, Bielsa parlò di risultato giusto nonostante un po' di "frustrazione" per il successo sfumato. La sfida di ritorno fu molto meno equilibrata: 2-0 per il Barça grazie a Messi e Iniesta, con i baschi reduci dalle fatiche di Europa League e i catalani proiettati all'andata dei quarti di Champions contro il Milan (0-0).

Il 25 maggio è invece una data storica, perché è l'ultima del "santone" classe 1971 sulla panchina del Barcellona. Una partita a senso unico e 14° titolo in bacheca in 4 anni: 3-0, con doppietta di Messi e gol di Pedro. Al termine dell'incontro giocato al Vicente Calderon, Bielsa si avvicinò al collega e gli consegnò una cartella in cui aveva raccolto una marea di informazioni tattiche sull'avversario. "È stato tutto inutile", esclamò, ma Guardiola gli rispose: "Sai più cose tu sulla mia squadra di me". Dopo oltre otto anni promettono ancora di dare spettacolo, nel segno del fair-play.