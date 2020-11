Bielsa fa i complimenti ad Arteta: "Propone un gioco unico, qualità che non ho visto altrove"

Alla vigilia della sfida contro l'Arsenal, Marcelo Bielsa ha parlato delle qualità dell'avversario del suo Leeds, elogiando in particolare Mikel Arteta: “L'Arsenal è una delle migliori squadre del campionato. Ha giocatori di alto livello in tutti i reparti e un allenatore che propone uno stile di gioco che si contraddistingue. Se si osserva con attenzione l'Arsenal, si notano qualità che non ho visto in nessun'altra squadra".