Bielsa raccontato dal suo ex giocatore Toquero: "Lavorerebbe gratis, ossessionato dal calcio"

Gaizka Toquero, storico ex attaccante dell'Athletic Club, ha raccontato alcuni retroscena interessanti sul Loco Marcelo Bielsa, suo ex allenatore in biancorosso: "Il calcio per Bielsa è un'ossessione, è la sua vita. Non riesce a capire che un professionista possa non vivere il calcio come lui. Lavorerebbe gratis, anche se è vero che a volte non controllava i suoi impulsi. Ricordo per esempio che, quando segnavi un gol in allenamento, lui festeggiava come se fosse in partita. Il suo Athletic è andato oltre ogni aspettativa, ci fece credere di poter vincere col Manchester United a Old Trafford e alla fine ci riuscimmo per davvero", le sue parole al canale YouTube 'Idolos' riguardo al visionario allenatore di Rosario.