Blanc ancora senza panchina. Wenger. "È un'ingiustizia e un mistero, è molto bravo"

Laurent Blanc non allena dal 2016, quando terminò la sua avventura sulla panchina del Paris Saint-Germain. Un caso molto strano, visto che il nome del francese è spesso associato a tutti i grandi club. L'ex difensore dell'Inter, di recente, era stato molto vicino al Lione, ma alla fine Aulas gli ha preferito Rudi Garcia. Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, non si spiega perché il suo connazionale non riesca a rimettersi in pista: "Non è molto bravo? È incredibile che non abbia ancora un club, un'ingiustizia e un mistero. Blanc è il prototipo dell'allenatore francese che può essere esportato in un grande campionato", ha detto a L'Equipe.