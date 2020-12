Blerim Dzemaili a 34 anni è pronto a tornare all'ovile: il centrocampista verso lo Zurigo

vedi letture

Blerim Dzemaili verso il ritorno in Svizzera. Secondo quanto riportato da Blick il centrocampista, attualmente svincolato dopo aver lasciato lo Shenzhen, sarebbe a un passo dallo Zurigo. 34 anni, è atteso a breve per la firma col club che l'ha lanciato nel calcio professionistico, prima di fare il grande salto verso i maggiori campionati, in particolar modo la nostra Serie A, dove ha militato per 10 anni vestendo le maglie di Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna.