Ufficiale Blindato Unai Simon, l'Athletic rinnova anche il contratto del suo vice Agirrezabala

vedi letture

Dopo aver rinnovato il contratto di Unai Simon, l'Athletic blinda anche il suo vice. Julen Agirrezabala si è vincolato al sodalizio di Bilbao fino al 30 giugno 2027, due stagioni più rispetto alla rispettiva scadenza, con opzione per un ulteriore prolungamento di due anni in favore del club basco.

A 23 anni, l'estremo difensore di San Sebastian, arrivato in età giovanile dall'Antiguoko KE, ha già partecipato a 36 partite con la maglia dell'Athletic. Più della metà (20) in Copa del Rey, competizione nella quale ha fatto esperienze fruttuose nelle tre stagioni in prima squadra, con due semifinali e la finale di quest'anno contro il Maiorca, nella quale è stato decisivo con i suoi interventi.