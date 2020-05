Boca Juniors, scartato l'arrivo di Podolski: operazione dai costi proibitivi per gli Xeneizes

Lukas Podolski non sarà un nuovo giocatore del Boca Juniors. A sostenerlo è TNT Sports, che ha smentito categoricamente l'interesse degli Xeneizes per il campione tedesco, attualmente in forza all'Antalyaspor e col contratto in scadenza a giugno 2021. L'attaccante classe '85 è stato offerto da alcuni intermediari, ma l'operazione avrebbe costi impossibili per il club argentino secondo l'emittente.