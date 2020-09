Boca Juniors, troppi casi positivi. Stop agli allenamenti per 72 ore

Il Boca Juniors ha deciso di sospendere i propri allenamenti per 72 ore e di mettere in isolamento la squadra dopo aver rilevato diversi casi positivi al coronavirus. Già la scorsa settimana erano stati accertati tre casi, sebbene asintomatici, all'interno della prima squadra. La notte di venerdì 28 agosto sono stati rilevati sintomi associabili al Covid-19 in altri giocatori e il giorno seguente sono stati effettuati dei test che hanno rilevato nuovi casi positivi. La squadra, ricordiamo, dovrebbe riprendere a giocare dopo sei mesi di stop il 17 settembre, in Copa Libertadores, contro i paraguayani del Libertad.