Boca Juniors, Villa rischia l'arresto per violenza nei confronti della fidanzata

"Indifendibili" titola Olé oggi in edicola in Argentina. L'attaccante colombiano è al centro di un grande scandalo, dopo essere stato denunciato dalla fidanzata di maltrattamento. "Durante questo periodo non l'ho toccata" ha dichiarato il giocatore del Boca Juniors, difendendosi dalle accuse. Intanto non sarà possibile per lui avvicinarsi a casa. La fidanzata di Villa, Daniela Cortés, è stata sottoposta a perizia medica per confermare la presenza delle lesioni riportate. Il referto medico ha rilevato l'esistenza di lividi e abrasioni sul braccio destro e la coscia sinistra della donna. Situazione che complica ulteriormente la posizione di Villa. A tal proposito, l'avvocato della Cortés Fernando Burlando, ha già annunciato che l'accusa chiederà l'arresto del giocatore.