Boca, la "rinascita" di Tevez nasconde un dramma: "Mio padre sta male, il calcio mi aiuta"

Dieci gol e due assist in 14 presenze in tutte le competizioni. Il rendimento di Carlos Tevez nel 2020 è assolutamente straordinario, tanto da meritare gli elogi della stampa argentina. Olé parla di "resurrezione", mentre il Clarin ha scritto: "Carlos Tévez si sta divertendo molto ed è decisivo in quasi tutte le partite". Commenti che hanno fatto piacere all'Apache, che ha confessato di non attraversare un momento facile: “Mister Russo sa dove mi piace giocare e mi utilizza bene. È una delle chiavi di questo successo, perché mi dà la libertà di giocare dove mi sento a mio agio. Ma sto passando un brutto momento: mio padre non sta bene e il calcio oggi mi fa dimenticare le cose brutte per qualche ora, mi permette di staccare. Non mentirò: ho il sostegno dei miei colleghi, di Miguel Russo e degli amici del Boca, che sono sempre con me e mi invitano a non mollare".