Boca, nessuna sorpresa: Zarate resta. E l'attaccante lo annuncia a modo suo

"Por mucho mas". Tre semplici parole per annunciare quello che tutti i tifosi del Boca speravano: Mauro Zarate non se ne va. L'ex attaccante della Lazio e della Fiorentina sembrava in procinto di rompere con gli Xeneizes dopo che le trattative per il rinnovo si erano arenate, qualche giorno fa. Invece, a sorpresa, è stato lo stesso 33enne argentino a confermarsi anche per la prossima stagione, con un video pubblicato su Instagram.