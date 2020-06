Boca, per Zarate niente rinnovo automatico. Ma l'accordo fino al 2021 è vicino

Il Boca Juniors ha proposto a Mauro Zarate di rinnovare il suo contratto. Come riporta Olé, nell'accordo con l'attaccante argentino era presente una clausola per il prolungamento automatico: sarebbe scattato il rinnovo fino al 2021 solo qualora avesse giocato almeno 45 minuti nel 50% delle partite della stagione in corso. Zarate ha preso parte a 18 incontri su 33, ma solo in 9 occasioni ha giocato più di un tempo. Quindi, le negoziazioni dovrebbero partire da zero.