Boca, pesanti accuse a Villa. L'ex fidanzata: "Ero incinta. Mi ha picchiata e ho perso il feto"

Altre, pesantissime accuse da parte di Daniela Cortés, ex fidanzata di Sebastian Villa. L'attaccante del Boca Juniors è stato accusato dalla donna di maltrattamento. La Cortés nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram video e foto nelle quali vi sono lividi e abrasioni. "Ho perso una gravidanza per i suoi colpi" ha dichiarato a Cronica TV, aggiungendo: "È successo lo scorso maggio. Abbiamo avuto una lite. In quel momento ha iniziato a colpirmi, maltrattarmi. Alcuni giorni prima feci un test di gravidanza che mi diede esito positivo. Dopo i colpi subiti ho cominciato a sanguinare pesantemente. Ero molto spaventata e non volevo andare in ospedale per paura della notizia. Il giorno dopo non potevo più sopportare il dolore. Sono andata a farmi vedere e i medici mi hanno fatto un'ecografia. Il risultato è stato quello che avevo pero il feto".