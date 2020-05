Boca, Riquelme chiama Isla: l'ex Juve e Udinese obiettivo numero 1 per il mercato

Juan Roman Riquelme ha individuato il primo rinforzo per il suo Boca Juniors. L'obiettivo numero uno è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mauricio Isla: l'ex Juventus, Cagliari e Udinese e l'ultimo Diez sono amici e hanno avuto tre lunghi colloqui telefonici negli scorsi mesi. Il cileno, riporta Olé, starebbe seriamente pensando di lasciare il Fenerbahce (contratto in scadenza a giugno, n.d.r.) per volare in Argentina.