Boca, Tevez dona lo stipendio a una ONG: "Gioco gratis per vincere la Copa Libertadores"

Carlos Tevez è tornato al Boca Juniors dopo una parentesi allo Shanghai Shenhua e in un'intervista a Radio La Red, oltre a soffermarsi sul suo futuro, ha parlato anche di una bella iniziativa a cui ha pensato: "Continuerò a giocare qui perché voglio un'altra possibilità in Copa, voglio essere qui anche sei mesi per vincere la Libertadores. E' ciò che più voglio. Ho intenzione di donare tutto il mio stipendio a una ONG, così non si parlerà più di soldi. Credo che questa sia la cosa giusta".