Boca, via libera anche ai positivi a volare in Paraguay. Libertad indignato, ricorrerà alle vie legali

Il Ministero della Salute del Paraguay e la CONMEBOL hanno dato il via libera al Boca Juniors di volare per Asuncion, dove venerdì si giocherà la sfida contro il Libertad in Copa Libertadores. È stato stabilito che i giocatori già positivi da 15 giorni potranno viaggiare con la squadra, poiché non più contagianti. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i paraguayani, che con un comunicato ufficiale hanno annunciato di essere pronti ad adire legalmente: "Il Libertad esprime la sua totale indignazione, ripudio e assoluta preoccupazione per il trattamento differente e di favore nei confronti di queste persone a scapito della salute della popolazione paraguayana".