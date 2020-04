Boca, Villa accusato di aver aggredito la fidanzata. La replica: "Domani farò chiarezza"

A seguito delle accuse di violenza avanzate dalla fidanzata di Sebastian Villa ecco la risposta del giocatore: "Ho letto quel che sta succedendo sui social network. Ho una madre, una sorella, nipoti, cugine nella mia famiglia. Chiarisci che non sono a casa mia e che non so con che intenzione si sta pubblicando ciò che è stato pubblicato. A partire da domani inizierò a chiarire la situazione con le persone indicate".

