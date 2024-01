Ufficiale Bochum, gradito ritorno fra i pali: la bandiera Luthe torna e firma fino a fine anno

Il Bochum ha riabbracciato nella giornata di oggi l'esperto portiere Andreas Luthe che arriva dal Kaiserslautern in ZweiteLiga a titolo definitivo firmando un contratto di un anno. Per il classe '87 si tratta di un ritorno avendo giocato per 15 anni con la maglia dal Bochum dal settore giovanile fino all'esordio in Bundesliga nel 2019.

Per Luthe sono 168 le presenze con il club della Ruhr prima di trasferirsi all'Augsburg nell'agosto 2016.