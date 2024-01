Ufficiale Bochum, il 37enne Losilla rinnova: "Forse diventerò il più anziano della Bundesliga"

Il Bochum ha annunciato di aver prolungato il contratto di Anthony Losilla fino al 30 giugno 2025. Losilla, arrivato nel 2014, finora ha giocato 325 partite ufficiali con il club tedesco, di cui 80 in Bundesliga e 223 in 2a Bundesliga. Il francese ha segnato 21 gol e fornito 21 assist in questi 9 anni e mezzo.

"Ho sempre detto che voglio giocare finché il mio corpo lo consente", ha detto il 37enne centrocampista dopo il rinnovo. "La prossima estate saranno dieci anni a Bochum e non vedo l’ora di poter iniziare l’undicesimo. Ora sono il secondo giocatore di movimento più anziano della Bundesliga: non avrei mai pensato di raggiungere un traguardo simile e farò di tutto per salvare la squadra. Forse diventerò addirittura il giocatore più anziano"..