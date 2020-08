Bojinov: "Ho parlato con Sirakov. Spero di tornare a vestire la maglia del Levski"

vedi letture

Intervistato da Diema Sport il centravanti Valeri Bojinov, fresco di addio al Pescara, ha parlato del proprio futuro dicendosi speranzoso di poter vestire la maglia del Levski Sofia, club con cui si allena da qualche giorno, anche in campionato: “Ho parlato con Sirakov ma le cose che ci siamo detti restano fra noi e non devono essere pubblicate dai media. Ora la cosa principale è che la situazione in casa Levski si sistemi perché la salvaguardia della squadra viene prima di tutto, anche dei calciatori. - conclude Bojinov – Spero di poter tornare a vestire questa maglia, ma c’è un tempo giusto per tutto e ora la priorità è il bene del Levski”.