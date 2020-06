Bolsonaro: "I calciatori sono giovani, non rischiano. Il campionato deve riprendere"

vedi letture

“I calciatori sono giovani e forti, il rischio di morire per il virus è infinitamente ridotto”. Così il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, intervistato da Radio Guaiba, preme per la ripresa del calcio nel Paese. Il secondo al mondo, ricordiamo, per numero di contagi, che hanno interessato anche il futebol: è di oggi la notizia che ben 16 tesserati del Vasco da Gama sono risultati positivi. Da tempo, Bolsonaro spinge per la ripresa del campionato, a tutti i livelli: “Pochi calciatori guadagnano tanto, la maggior parte è mal pagata e deve poter giocare per sfamare la famiglia”.