Bomba di El Chiringuito: "All'80% Sergio Ramos andrà via dal Real Madrid"

Lo scrittore Cristobal Soria, amico di Sergio Ramos e ospite fisso negli studi di El Chiringuito ha parlato del futuro del capitano del Real Madrid, sganciando una bomba clamorosa: "Conosco l'ossessione di Sergio, vuole restare al Real Madrid, però lo vedo più fuori che dentro. Percentuali? Per me ha il 20% di possibilità di rimanere e l'80% di andare via. È complicato: Perez non si è ancora reso conto che Sergio Ramos sarà libero di firmare per un'altra grande squadra europea tra 48 giorni. Ed è incredibile perché parliamo di un giocatore il cui rendimento sportivo non si discute: è più forte oggi che a 25 anni".