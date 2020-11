Bor. Dortmund-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Haaland sfida Lewandowski

vedi letture

Sabato di Klassiker in Germania tra il Borussia Dortmund e Bayern Monaco. In palio il primo posto della classifica di Bundesliga, quindi Favre ha deciso di puntare su Reus in attacco al fianco di Reyna, Sancho e Haaland. Nel Bayern Monaco invece spazio a Gnabry, Muller e Sane alle spalle di Lewandowski, con Diego Costa in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BOR. DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus (c), Reyna; Haaland.



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer (c); Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.