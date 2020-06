Bor. Dortmund, Burki: "Importante aver recuperato Haaland: è un punto di riferimento"

Vittoria last minute conquistata dal Borussia Dortmund che ha battuto 1-0 il Fortuna Dusselorf grazie al gol di Haaland arrivato al 95'. "E' stata una gara estremamente difficile", ha ammesso il portiere del BVB Roman Burki. "Il Düsseldorf ha giocato in modo molto difensivo e voleva davvero solo bloccarci. Ma nella ripresa hanno fatto bene e hanno avuto qualche possibilità. Sono molto felice per i tre punti. È estremamente importante aver recuperato Haaland, perché abbiamo anche bisogno di fisicità nel nostro gioco. Ha resistito abbastanza bene contro gli avversari bassi che hanno giocato con fermezza quando è entrato. Non è un caso che poi abbia trovato il goal. Questo è stato molto importante e alla fine, ovviamente, anche decisivo per la gara", ha spiegato.