Bor. Dortmund, Favre: "Che fatica col Dusseldorf, premiati dopo averci provato a lungo"

vedi letture

Dopo l'1-0 trovato allo scadere in casa del Fortuna Dusseldorf, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha detto: "È stata una partita molto difficile. Non abbiamo vinto in modo immeritato, ma anche loro hanno preso due pali. Abbiamo fatto di tutto per segnare. Il Düsseldorf era molto ben organizzato, abbiamo avuto molti problemi a creare occasioni da gol. Alla fine siamo stati un po' fortunati ma ci abbiamo provato fino alla fine".