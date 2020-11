Bor. Dortmund, Favre: "Haaland è stato fantastico, il nostro primo tempo molto meno"

Con una rimonta e quattro gol di Haaland, il Borussia Dortmund è riuscito a battere l'Hertha Berlino trovando una vittoria fondamentale dopo gli stop di Bayern e Lipsia. "Haaland è stato fantastico, ha segnato quattro gol. Ma è stato molto difficile per noi nel primo tempo", ha ammesso il tecnico del BVB Lucien Favre che poi ha aggiunto: "Guardando i risultati dell'Hertha, a Monaco ha perso solo 4-3 e pareggiato 1- 1 contro un Wolfsburg ancora imbattuto. Quindi non è stata una sorpresa per noi che dovevamo lottare in questa gara. Abbiamo giocato bene nel secondo tempo ma non ci sono mai partite facili".