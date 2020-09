Bor. Dortmund, Favre non ci sta: "Non possiamo accettare questo ko: abbiamo dominato"

Brutta sconfitta rimediata dal Borussia Dortmund, ko in casa dell'Augsburg per 2-0. Dopo la gara un Lucien Favre frustrato ha detto: "Siamo molto delusi. È difficile accettare questa sconfitta. Abbiamo dominato la partita quasi completamente, avevamo quasi l'80% di possesso palla, ma a volte non significa nulla. Abbiamo iniziato molto bene, ma non siamo stati abbastanza precisi, abbiamo giocato in maniera frettolosa. L'Augsburg si è difesa molto bene. Dobbiamo essere più pazienti e giocare di più serenamente contro queste squadre. Abbiamo ancora molto da fare".