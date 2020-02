vedi letture

Bor. Dortmund, Favre pazzo per il 15enne Moukoko: "A marzo forse lo portiamo con noi"

Ha solo 15 anni, ma Youssoufa Moukoko è già considerato una promessa del calcio. L'attaccante delle giovanili del Borussia Dortmund si è già fatto notare in questa stagione, diventando il più giovane marcatore nella storia della Youth League a 14 anni e 338 giorni. La crescita del giovanissimo tedesco-camerunese non è passata inosservata agli occhi di Lucien Favre, che in conferenza stampa ha dichiarato di volerlo provare da qui alla fine del campionato: "Abbiamo un piano preciso, non posso dire esattamente quando lo porteremo con noi. Forse a marzo, ma dobbiamo aspettare ancora un po'".