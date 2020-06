Bor. Dortmund, Favre: "Stagione chiusa con un brutto ko: non eravamo in campo"

Nell'ultima gara di Bundesliga e della sua stagione, il Borussia Dortmund ha rimediato una brutta sconfitta perdendo in casa 4-0 contro l'Hoffenheim. La squadra di Lucien Favre, certa del secondo posto, non aveva più obiettivi per i quali lottare e il tecnico dopo la gara ha detto: "Non è stato una buona gara per noi, sembrava che non fossimo in campo e abbiamo fatto troppi regali. Abbiamo giocato male invece di difendere tutti insieme. Ma dimenticheremo questa sconfitta abbastanza velocemente".