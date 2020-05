Bor. Dortmund, Hummels: "Sabato è stato facile dare istruzioni in campo. Prima dovevo urlare"

Mats Hummels ha parlato dell'esperienza di giocare il derby contro lo Schalke 04 senza pubblico: "È stato sicuramente particolare, una situazione diversa ma non è uno svantaggio per chi gioca in casa. Tutti siamo nelle stesse condizioni, la competizione resta assolutamente leale. In campo cambia molto: si possono dare e ricevere più istruzioni. In casa abbiamo sempre 80.000 spettatori e devo urlare per farmi sentire anche da chi è a 10 metri di distanza".