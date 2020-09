Bor. Dortmund, nuovo scippo alle inglesi: il talento Bynoe-Gittens è in Germania per firmare

Jamie Bynoe-Gittens, nazionale inglese Under 17, è arrivato in Germania per concludere il suo trasferimento al Borussia Dortmund. Il 16enne attaccante, che è cresciuto nelle giovanili del Manchester City, potrebbe ripercorrere le orme di Jadon Sancho; qualora l'accordo andasse in porto, al club inglese verrebbe riconosciuto un risarcimento. Lo riporta Sky Sports UK.