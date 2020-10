Bor. Dortmund-Schalke 04, le formazioni ufficiali: Reus in panchina, c'è Haaland

Alle 18.30 andrà in scena il Rivierderby in Bundesliga tra Borussia Dortmund e Schalke 04. La squadra di Favre punta su Haaland in attacco, supportato da Sancho e Reyna con Reus in panchina. Nello Schalke 04, ancora senza vittoria in campionato, spazio a Matondo e Paciencia con Harit alle loro spalle.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BOR. DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Akanji, Hummels (c), Delaney; Meunier, Brandt, Dahoud, Guerreiro; Sancho, Reyna; Haaland.



SCHALKE 04 (5-2-1-2): Rönnow; Ludewig, Thiaw, Sane, Nastasic, Oczipka; Mascarell (c), Bentaleb; Harit; Matondo, Paciencia.