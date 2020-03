Bor. Dortmund, Watzke blinda Sancho: "Non abbiamo bisogno di soldi, vogliamo tenerlo"

vedi letture

Jadon Sancho è da tempo nel mirino dei grandi club di Premier, ma il talento inglese potrebbe anche decidere di restare un altro anno in Bundesliga. Lo ha lasciato intendere il direttore generale del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ai microfoni della BBC Sport: "Non credo che voglia andare via. Ne discuteremo con gli agenti, non è una questione di soldi, non ci sono problemi in questo senso. Noi vogliamo che resti per conquistare trofei, ed è più facile ottenere ciò con Jadon in squadra".