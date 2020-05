Bor. Dortmund, Zorc: "Non ci saranno grandi trattative, meglio non correre rischi economici"

Pianificare il futuro di un club calcistico durante una pandemia non è impresa facile. Lo sa bene Micheal Zorc, d.s. del Borussia Dortmund: "Non c'è bisogno di una grande immaginazione per prevedere che il 2020 non sarà un anno di grossi trasferimenti. Noi non abbiamo motivo per piangere: siamo tutti tenuti a gestire la situazione nel miglior modo possibile. Certo, ora non è il momento giusto per correre rischi economici", ha dichiarato a Ruhr Nachrichten.