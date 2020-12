Bor. Mönchengladbach, Rose pronto alla grande sfida: "È un'occasione storica per il club"

vedi letture

Marco Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva in Champions League contro il Real Madrid: "Non vedo il vantaggio di non giocare al Bernabéu. È chiaro che ci sarebbe piaciuto giocare in un Bernabéu pieno di tifosi, ma, alla fine, entrambe le squadre partiranno alla pari. Non credo sia il luogo della partita a favorire l'una o l'altra".

Tensione: "Sento la stessa tensione prima di ogni partita, non importa se è in Coppa di Germania contro una squadra sconosciuta o in Champions League a Madrid. Ci sono sempre punti importanti o una qualificazione in palio. Siamo pronti ad affrontare la sfida, ci siamo preparati bene. Quindi penso che non ci sia motivo di essere nervosi. Tutto quello che vogliamo è sfruttare la situazione di partenza, che ci vede in vantaggio. Si tratta soprattutto di un'opportunità storica per il nostro club".