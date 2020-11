Bor. Mönchengladbach, Rose svela il nome del positivo al COVID-19: è l'attaccante Plea

Nella conferenza stampa odierna, Marco Rose ha reso pubblico il nome del giocatore risultato positivo al COVID-19 la scorsa settimana: si tratta di Alassane Plea. L'attaccante non disputerà la partita di sabato contro l'Augsburg, ma cercherà di esserci contro lo Shakhtar in Champions. Il 'Gladbach ritrova invece Denis Zakaria, al rientro dopo il brutto infortunio subito a marzo: "Per motivi personali, Alassane non voleva esporsi. Ma ora ha accettato di farlo sapere pubblicamente", ha spiegato Rose. "Speriamo che possa tornare in fretta e ritrovare la sua forma in campo. Zakaria sarà in panchina, un'opzione a partita in corso. Gli abbiamo fatto ritrovare una buona condizione. Si sente bene e non avverte dolore".