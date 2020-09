Bordeaux a caccia di svincolati. Spunta il nome di Hatem Ben Arfa

Cedere e possibilmente tesserare giocatori in prestito o a titolo gratuito: è questa la politica di mercato del Bordeaux per questa sessione di mercato. Per questo motivo, secondo quanto riportato da France Football, il club girondino avrebbe messo nel mirino uno dei talenti più grandi e al tempo stesso mai pienamente espressi del calcio francese: Hatem Ben Arfa. Il trequartista ex di Lione, Marsiglia, PSG, e Valladolid, fra le tante squadre della sua carriera, è attualmente svincolato dopo la fine del suo rapporto con il club spagnolo e rientrerebbe a pieno nel profilo di giocatori seguiti dal Bordeaux.