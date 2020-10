Bordeaux, Ben Arfa positivo al COVID-19 ma il club assicura: "Non è contagioso"

Hatem Ben Arfa, è risultato positivo al COVID-19. Nei test effettuati al momento della sua firma per il Bordeaux infatti il giocatore francese, arrivato a parametro zero è risultato infetto dal virus ma secondo quanto spiega il club, si tratterebbero dei residui del contagio accusato questa estate: "Questi sono residui che sono stati rilevati. Non è contagioso e può allenarsi normalmente senza rischi di contaminazione per i compagni e lo staff ”, recita il comunicato del Bordeaux.