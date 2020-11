Bordeaux, Gasset: "Contento della prova, bravi i ragazzi a non abbattersi"

Jean-Louis Gasset, allenatore del Bordeaux, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro il PSG al "Parco dei Principi": "Sono contento della prestazione dei miei giocatori, bravissimi a non abbattersi dopo aver subito il secondo gol. Abbiamo lavorato tutti insieme per un unico obiettivo ed abbiamo meritato il pareggio. Ben Arfa è un artista che fa molto bene in fase offensiva mentre quando deve difendere non è sempre impeccabile, Adli ha poca costanza di rendimento ma sto cercando di farlo migliorare sotto questo punto di vista. Il nostro modo di giocare ci fa consumare molte energie, ci sono calciatori che si stancano prima di altri: bisognerà migliorare anche in questo aspetto".